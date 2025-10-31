Intesa Sanpaolo va oltre le stime | i primi nove mesi del 2025 chiusi con utile a 7,6 miliardi

Intesa Sanpaolo va oltre le stime. Il gruppo ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con un utile netto a 7,6 miliardi di euro, in crescita del 5,9 per cento rispetto ai 7,2 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso. Nel terzo trimestre il risultato netto è salito a 2,4 miliardi di euro. Risultato pari a quello del secondo trimestre 2025: 2,6 miliardi e del terzo trimestre 2024: 2,4 miliardi. Un risultato definito in una nota “pienamente in linea con la prospettiva di utile netto per il 2025 a ben oltre 9 miliardi di euro, includendo le azioni gestionali nel quarto trimestre dell’anno per l’ulteriore rafforzamento della sostenibilità futura dei risultati del gruppo”. 🔗 Leggi su Tpi.it

