La prospettiva di utile netto per Intesa Sanpaolo nel 2025 supera agilmente i 9 miliardi. Invece saranno 8,3 i miliardi distribuiti agli azionisti. E l’acconto dei dividendi, 3,2 miliardi, verrà pagato già a fine novembre. Mentre la maggioranza discute su quale sia il giusto contributo da chiedere alle banche per finanziare una delle manovre più leggere degli ultimi anni, il gruppo bancario più importante d’Italia prospera oltre le già brillanti stime. Intesa Sanpaolo chiude i primi nove mesi dell’anno con un utile netto a 7,6 miliardi di euro, in crescita del 5,9% rispetto ai 7,2 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Intesa Sanpaolo, l’utile netto 2025 supererà i 9 miliardi. Agli azionisti dividendi per 8,3 miliardi