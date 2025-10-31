Intervista esclusiva a Isabelle Adriani al cinema con Due famiglie e un funerale | Il mio cinema è un canto d’amore di dolore e di rinascita

Sbircialanotizia.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono tanti i lavori che hanno visto per protagonista l’attrice, regista, scrittrice e doppiatrice Isabelle Adriani. Oltre ad aver interpretato Mercedes in Che bella giornata con Checco Zalone, è stata il ciclone Helena in Due famiglie e un funerale. Di recente è stata poi al fianco di Massimo Boldi in A Capodanno tutti da me, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

intervista esclusiva a isabelle adriani al cinema con due famiglie e un funerale il mio cinema 232 un canto d8217amore di dolore e di rinascita

© Sbircialanotizia.it - Intervista esclusiva a Isabelle Adriani, al cinema con Due famiglie e un funerale: «Il mio cinema è un canto d’amore, di dolore e di rinascita»

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Intervista Esclusiva Isabelle Adriani