Intervista esclusiva a Isabelle Adriani al cinema con Due famiglie e un funerale | Il mio cinema è un canto d’amore di dolore e di rinascita
Sono tanti i lavori che hanno visto per protagonista l’attrice, regista, scrittrice e doppiatrice Isabelle Adriani. Oltre ad aver interpretato Mercedes in Che bella giornata con Checco Zalone, è stata il ciclone Helena in Due famiglie e un funerale. Di recente è stata poi al fianco di Massimo Boldi in A Capodanno tutti da me, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
