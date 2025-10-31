Intervista a Ruggieri | Con la separazione delle carriere finisce l’era dei giudici condizionati dai Pm

L’ex parlamentare e giornalista Andrea Ruggieri commenta la riforma approvata in Senato: “Serve a liberare i giudici da correnti e pressioni”. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Intervista a Ruggieri: “Con la separazione delle carriere finisce l’era dei giudici condizionati dai Pm”

Approfondisci con queste news

In occasione della presentazione all’Aquila del libro “Le energie del mondo – fossile, nucleare, rinnovabile. Cosa dobbiamo sapere” (Laterza), Paolo Tella, presidente di OPTENIA, ha intervistato Paolo Della Ventura e Gianluca Ruggieri, tra le voci più autorev - facebook.com Vai su Facebook

Riforma Giustizia su separazione delle carriere non convince del tutto Nordio e Gratteri attacca il Governo - Polemica sulla Riforma della Giustizia sulla separazione delle carriere dei magistrati: l'ammissione del ministro Nordio e l'attacco di Gratteri. Scrive virgilio.it

Sulla separazione delle carriere, la campagna di Pd e Anm è faziosa e falsificante - Tutta basata sull’obiettivo di assoggettare pm al governo e sul risultato di calpestare la Costituzione e favorire mafia e criminalità. Come scrive huffingtonpost.it

"Avevamo detto: la forza di un sogno". Passa la separazione delle carriere: azzurri in visibilio, alleati un po' meno - I parlamentari di Forza Italia e un gruppetto di militanti scendono in piazza con stendardi di ... Lo riporta huffingtonpost.it