Intervento su una condotta dell' acqua possibili disagi al Vomero | date e orari

Napolitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABC Napoli informa che ha necessità di eseguire nei prossimi giorni un intervento di manutenzione straordinaria su una condotta di adduzione di grande diametro.Per ridurre il disagio alle utenze della città di Napoli alimentate dall’adduttore in questione, ABC eseguirà dalle ore 12.00 del giorno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

intervento condotta acqua possibiliTriplo intervento di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese e nelle frazioni - Lavori di Acquedotto del Fiora a Roccastrada, in provincia di Grosseto: possibili disagi anche nelle frazioni. Riporta grossetonotizie.com

intervento condotta acqua possibiliDieci interventi di AdF in contemporanea: possibili disagi in dodici comuni maremmani - Miglioramenti infrastrutturali e manutenzioni sulla dorsale Fiora. grossetonotizie.com scrive

intervento condotta acqua possibiliAdF, sei interventi sulla condotta idrica: ecco dove e quando - Nella giornata di martedì 4 novembre Acquedotto del Fiora (AdF) sarà al lavoro per sei interventi in altrettanti punti della condotta sit ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Intervento Condotta Acqua Possibili