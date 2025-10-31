Intervento alla rete fognaria L’opera consentirà l’allaccio al depuratore
Sono partiti in questi giorni i lavori per la realizzazione del nuovo collettore fognario Neri–Castelnuovo, un’opera destinata a cambiare in modo significativo il sistema di depurazione del territorio cavrigliese. Il cantiere, allestito da Publiacqua S.p.A., è stato aperto in via dei Tigli, nella località Neri, lungo la S.P. 14 delle Miniere e interesserà la viabilità delle frazioni di Neri e Castelnuovo dei Sabbioni, con l’obiettivo di convogliare i reflui verso l’impianto di depurazione di San Giovanni Valdarno. Mercoledi mattina la presentazione dell’intervento, alla presenza dell’amministrazione comunale e dei vertici di Publiacqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it
