Interrogazione parlamentare sulla scuola Corridoni | chieste verifiche su Pnrr capienze e trasparenza

Quicomo.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata depositata il 29 ottobre 2025 un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al Ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, al Ministro dell’Interno e al Ministro dell’Istruzione e del merito. Il testo, presentato dall’on. Devis Dori (Alleanza Verdi e Sinistra). 🔗 Leggi su Quicomo.it

