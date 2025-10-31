Interrogazione parlamentare sulla scuola Corridoni | chieste verifiche su Pnrr capienze e trasparenza

È stata depositata il 29 ottobre 2025 un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al Ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, al Ministro dell’Interno e al Ministro dell’Istruzione e del merito. Il testo, presentato dall’on. Devis Dori (Alleanza Verdi e Sinistra). 🔗 Leggi su Quicomo.it

