International Coffee Forum debutta la Robusta Linea Rosa | le donne protagoniste del caffè

All’ International Coffee Forum di Napoli, in programma mercoledì 12 e giovedì 13 novembre al Centro Congressi dell’Università Federico II in via Partenope, Il profumo del caffè incontra l’energia delle donne. Debutta infatti la  “Robusta Linea Rosa”, un’iniziativa che mette in prima fila le  imprenditrici italiane del caffè, affidando a loro l’apertura dei  panel congressuali  dedicati a innovazione, sostenibilità e cultura della torrefazione. Non si tratta di un gesto simbolico, ma di un atto di riconoscimento reale:  oltre il 70% della forza lavoro nelle piantagioni mondiali è femminile, mentre  in Italia il 32% delle torrefazioni  vede oggi donne in ruoli decisionali o imprenditoriali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

