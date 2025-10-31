Inter un difensore per gennaio | su tutti c' è Guehi poi Upamecano Gila e

I nerazzurri vogliono anticipare per gennaio un colpo in difesa: in cima alla lista c'è il centrale del Crystal Palace che va in scadenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, un difensore per gennaio: su tutti c'è Guehi, poi Upamecano, Gila e...

#InterFiorentina | mancano due rigori ai nerazzurri, entrambi per fallo di #Comuzzo su #Esposito. Nel primo, il difensore si disinteressa del pallone e trattiene reiteratamente con due mani il suo avversario, atterrandolo. Nel secondo, dà le spalle al pallone e lo - X Vai su X

Le parole di Lele Adani a La Domenica Sportiva dopo Napoli-Inter. L’ex difensore ha esaltato Conte per la gestione della partita, definendola una vera “cattedra” di calcio. Qual è il motivo: https://fanpa.ge/d1afm - facebook.com Vai su Facebook

Inter, un difensore per gennaio: su tutti c'è Guehi, poi Upamecano, Gila e... - I nerazzurri vogliono anticipare per gennaio un colpo in difesa: in cima alla lista c'è il centrale del Crystal Palace che va in scadenza ... Lo riporta msn.com

Acerbi-Inter, è finita | Il suo sostituto arriva a gennaio: Chivu ha già dato il via libera all’acquisto - La sconfitta di Napoli ha evidenziato l’urgenza di un difensore per l’Inter. Segnala interdipendenza.net

Inter, Marotta pensa già a gennaio: i tre nomi osservati per la difesa - Mentre prosegue la stagione con Cristian Chivu in panchina, la dirigenza dell'Inter inizia ... Lo riporta fantamaster.it