Inter Sucic conquista tutti | Giocherà nel Real Madrid

Dalla sessione estiva di calciomercato l'Inter ha pescato un vero e proprio gioiello: Petar Sucic ha conquistato il cuore dei tifosi, dei compagni di squadra e di Cristian Chivu che alla prima occasione o schiera in campo e che ora avrà sempre più spazio con l'infortunio di Mkhitaryan. Il gol nel match contro la Fiorentina ha messo in mostra tutte le sue qualità, tanto che i fans nerazzurri si sono scatenati sui social, paragonandolo niente di meno che a Lionel Messi. L'acquisto da 14 milioni dalla Dinamo Zagabria si è rivelato dunque azzeccato, ma adesso è l'ora dell'upgrade; Chivu cercherà di forgiarlo fisicamente e mentalmente per permettergli di diventare sempre più aggressivo e consapevole dei propri mezzi così da diventare l'ulteriore pilastro del centrocampo nerazzurro.

