INTER RINVIATA | la Serie A si ferma per la terribile tragedia | Il calcio passa in secondo piano

INTER RINVIATA: la Serie A si ferma per la terribile tragedia Il calcio passa in secondo piano"> Una notizia che ha sconvolto un po’ tutti e che lascia a bocca aperta. In questi casi, il calcio passa in secondo piano. Nel corso della storia, la Serie A ha più volte deciso di rinviare partite in seguito a tragedie che hanno colpito il mondo del calcio o l’intero Paese. Decisioni dolorose ma necessarie, prese per rispetto delle vittime e per riconoscere che, in certi momenti, il pallone deve fermarsi. Ogni rinvio ha rappresentato un segnale di unità e di solidarietà da parte di un intero movimento sportivo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - INTER RINVIATA: la Serie A si ferma per la terribile tragedia | Il calcio passa in secondo piano

Argomenti simili trattati di recente

Argentina, rinviata l'amichevole contro Porto Rico. Lautaro rientrerà solo due giorni prima di Roma-Inter https://bit.ly/4nAJqFu #AsRoma - X Vai su X

Fcinter1908: “La gara tra Inter U23 e Renate, inizialmente in programma domenica 12 ottobre, sarà rinviata a causa dei tanti nerazzurri convocati in Nazionale (Alexiou, Cocchi, David, Mosconi, Topalovic)”. - facebook.com Vai su Facebook

Serie A, gli arbitri della 9ª giornata: fermati Mariani e il VAR di Napoli-Inter, le designazioni complete - Sono state rese note le designazioni arbitrali per la nona giornata della Serie A 2025/26 e con esse sono ... Secondo msn.com

L'Inter riparte subito dopo le polemiche di Napoli: 3-0 alla Fiorentina, doppietta Calhanoglu - Torna a vincere in Serie A l'Inter, che batte con un rotondo 3- Secondo tuttomercatoweb.com

Serie A: Napoli-Inter 3-1, gli azzurri calano il tris e tornano in vetta - Apre un rigore contestatissimo di De Bruyne, raddoppia McTominay, poi chiude il match Anguissa. Riporta msn.com