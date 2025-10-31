Inter il Verona alle porte | la designazione arbitrale dirige Doveri
L’Inter è tornata a vincere contro la Fiorentina per 3-0 mettendosi alle spalle il flop al Maradona e adesso si prepara ad un’altra grande sfida, ovvero quella contro l’Hellas Verona, nel lunch match della decia giornata di Serie A. La squadra di Cristian Chivu è alla ricerca di punti preziosi per poter tornare in vetta alla classifica e quantomeno staccarsi almeno momentaneamente dal Milan, che avrà da affrontare il big match contro la Roma. Per questa sfida Gianluca Rocchi ha designato come arbitro Daniele Doveri, fischietto esperto nel gestire match importanti di Serie A. L’ultima partita dell’Inter diretta dal direttore di gara della sezione di Roma 1 risale allo scorso 23 aprile nella sconfitta per 0-3 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
News recenti che potrebbero piacerti
Verona-Inter, arbitra Doveri. Torna Abisso Avar come in Juventus-Inter H. VERONA – INTER h. 12.30 ARBITRO: DOVERI LO CICERO – VECCHI IV: COLLU VAR: AURELIANO AVAR: ABISSO - X Vai su X
? Inter, si rivede Thuram: le condizioni e cosa filtra per il Verona - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Verona 1-0, gol e highlights: decide Asllani, Inzaghi torna a -3 da Conte - Inzaghi ne cambia dieci su undici rispetto all'andata della semifinale col Barcellona (tutti tranne Bisseck) e ... Come scrive sport.sky.it
Inter-Verona 1-0, il risultato della partita di Serie A 2024/2025: Asllani segna su rigore - Verona, in programma oggi alle ore 20:45 allo stadio Meazza e in TV live su Sky e DAZN. Da fanpage.it
Inter-Hellas Verona 1-0, le pagelle: Carlos Augusto e Zalewski (6,5) volenterosi, Asllani decisivo (7) - A San Siro l'Inter tiene il ritmo del Napoli anche con le seconde linee e batte l'Hellas Verona per 1- Come scrive leggo.it