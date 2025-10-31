Inter il Verona alle porte | la designazione arbitrale dirige Doveri

L’Inter è tornata a vincere contro la Fiorentina per 3-0 mettendosi alle spalle il flop al Maradona e adesso si prepara ad un’altra grande sfida, ovvero quella contro l’Hellas Verona, nel lunch match della decia giornata di Serie A. La squadra di Cristian Chivu è alla ricerca di punti preziosi per poter tornare in vetta alla classifica e quantomeno staccarsi almeno momentaneamente dal Milan, che avrà da affrontare il big match contro la Roma. Per questa sfida Gianluca Rocchi ha designato come arbitro Daniele Doveri, fischietto esperto nel gestire match importanti di Serie A. L’ultima partita dell’Inter diretta dal direttore di gara della sezione di Roma 1 risale allo scorso 23 aprile nella sconfitta per 0-3 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

