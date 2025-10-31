Inter Giuseppe Pastore | Sucic? Con quel tocco balcanico si mangia San Siro Per me più Kovacic che Brozovic
San Siro sta conoscendo e ammirando la classe di Petar Sucic. Il centrocampista classe 2003 croato dell’ Inter ha dispensato giocate di alta qualità nelle occasioni che ha avuto in questo inizio di stagione. E la perla piazzata per il provvisorio 2-0 alla Fiorentina è stata una delizia. Giocata di suolo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Pastore: "Sucic si mangia San Siro con quel tocco balcanico. No Brozovic, somiglia più a…"
Sky – Inter, fiducia a Sucic. Novità in tutti i reparti: le ultime sulla formazione
Chivu ridisegna la mediana: Sucic pronto a riprendersi la scena, Diouf osserva