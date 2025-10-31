Inter Giuseppe Pastore | Sucic? Con quel tocco balcanico si mangia San Siro Per me più Kovacic che Brozovic

Ilprimatonazionale.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Siro sta conoscendo e ammirando la classe di Petar Sucic. Il centrocampista classe 2003 croato dell’ Inter ha dispensato giocate di alta qualità nelle occasioni che ha avuto in questo inizio di stagione. E la perla piazzata per il provvisorio 2-0 alla Fiorentina è stata una delizia. Giocata di suolo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter giuseppe pastore sucic con quel tocco balcanico si mangia san siro per me pi249 kovacic che brozovic

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Giuseppe Pastore: “Sucic? Con quel tocco balcanico si mangia San Siro. Per me più Kovacic che Brozovic”

Argomenti simili trattati di recente

inter giuseppe pastore sucicPastore: “Sucic si mangia San Siro con quel tocco balcanico. No Brozovic, somiglia più a…” - Il giornalista ha parlato, durante L'ascia raddoppia, del grande gol siglato contro la Fiorentina dal centrocampista dell'Inter ... Da msn.com

inter giuseppe pastore sucicSky – Inter, fiducia a Sucic. Novità in tutti i reparti: le ultime sulla formazione - Chivu potrebbe fare qualche cambio in vista della sfida di domenica alle 12. msn.com scrive

Chivu ridisegna la mediana: Sucic pronto a riprendersi la scena, Diouf osserva - L’altra sera, Chivu ha schierato 10 degli 11 titolari della infausta finale di Champions contro il Psg. gazzetta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Inter Giuseppe Pastore Sucic