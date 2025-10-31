Inter Fiorentina la moglie Edin Dzekosi emoziona per la reazione dei tifosi nerazzurri! Le parole

Inter News 24 Inter Fiorentina, il pubblico di San Siro omaggia il bomber bosniaco e colpisce anche la moglie del giocatore! Le parole. Una vera e propria standing ovation è stata quella tributata dai tifosi dell’Inter a Edin Dzeko durante la sfida con la Viola, l’attaccante bosniaco oggi in forza alla Fiorentina, ma che ha lasciato un segno indelebile nella memoria dei sostenitori nerazzurri. Al termine della partita tra i nerazzurri e i viola, San Siro ha voluto celebrare il suo ex numero 9 con un caloroso applauso, dimostrando di non aver dimenticato il contributo di Dzeko alla causa dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

