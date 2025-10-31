Archiviata la vittoria per 3-0 con la Fiorentina, nel segno di un super Hakan Calhanoglu, l’Inter non ha tempo di fermarsi. L’obiettivo è quello di arrivare alla sosta per le Nazionali con una serie di risultati utili consecutivi, dimostrando di essere ancora in grado di competere per lo Scudetto. I nerazzurri sanno di dover tenere conto del prossimo impegno in Champions League, mentre preparano la gara con il Verona, in programma domenica 2 novembre alle ore 12:30 allo stadio Bentegodi. Un match estremamente delicato, contro un cliente che ha bisogno di punti pesanti tra le mura amiche. Cristian Chivu potrebbe dar fiducia a diversi elementi visti contro la Viola, con il focus che andrebbe al reparto difensivo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Inter, Bisseck torna protagonista: Chivu reinventa la difesa