Inter Bisseck torna protagonista | Chivu reinventa la difesa
Archiviata la vittoria per 3-0 con la Fiorentina, nel segno di un super Hakan Calhanoglu, l’Inter non ha tempo di fermarsi. L’obiettivo è quello di arrivare alla sosta per le Nazionali con una serie di risultati utili consecutivi, dimostrando di essere ancora in grado di competere per lo Scudetto. I nerazzurri sanno di dover tenere conto del prossimo impegno in Champions League, mentre preparano la gara con il Verona, in programma domenica 2 novembre alle ore 12:30 allo stadio Bentegodi. Un match estremamente delicato, contro un cliente che ha bisogno di punti pesanti tra le mura amiche. Cristian Chivu potrebbe dar fiducia a diversi elementi visti contro la Viola, con il focus che andrebbe al reparto difensivo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Leggi anche questi approfondimenti
Cronache di spogliatoio. . Andrea Marinozzi analizza la scelta di Cristian Chivu di mettere Yann Bisseck centrale e cita un dato molto interessante sull’Inter. #cronachedispogliatoio - facebook.com Vai su Facebook
MERCATO - Inter, Bisseck potrebbe chiedere la cessione https://ift.tt/L5jMd1u - X Vai su X
Inter, Bisseck centrale: segnale del coraggio di Chivu, che non risponde a Conte - Né Acerbi, né de Vrij: contro la Fiorentina di Kean l'allenatore nerazzurro schiera il tedesco al centro della difesa a tre e viene premiato. Secondo msn.com
Bisseck a Inter Tv: “Ecco la differenza se gioco braccetto o centrale” - L'Inter supera la Fiorentina al Meazza trascinata da Calhanoglu e Sucic. Si legge su msn.com
Inter-Fiorentina 3-0: la squadra di Chivu torna alla vittoria grazie alle prodezze di Calhanoglu, doppietta per lui, e Sucic. Pioli sempre in fondo - L'Inter dimentica la sconfitta di Napoli e riparte di slancio superando 3- eurosport.it scrive