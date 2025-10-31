D elia conquista ancora il palco di X Factor 2025 con un’esibizione che sembra uscita da una serie tv. Nel secondo Live Show, la 25enne artista catanese del team di Jake La Furia ha sorpreso tutti fondendo l’elettronica ipnotica di Pink Soldiers (theme song di Squid Game ) con la potenza simbolica di Bella ciao. Un mash-up audace e cinematografico, in cui voce, presenza scenica e intensità si fondono in una performance potente e contemporanea. Delia conferma di essere una delle voci più originali e visionarie di questa edizione, capace di trasformare il palco in un vero set emotivo. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Delia porta le colonne sonore delle serie tv sul palco di “X Factor” iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Intensità, visione e voce per uno dei momenti più potenti della serata