Intelligenza artificiale premiato con 30mila euro progetto brianzolo

Un finanziamento di 30mila euro per l’alfabetizzazione digitale dei giovani. Con questo intento è stato premiato – e finanziato – il progetto “GiovanIA Concorezzo” nell’ambito della terza edizione del bando Giovani Smart della regione Lombardia che mira a promuovere partecipazione, inclusione e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Il #Papa: l’intelligenza artificiale può isolare ulteriormente i giovani - facebook.com Vai su Facebook

“Intelligenza artificiale e P.A, una concreta prospettiva”. Il convegno si terrà lunedì 13 ottobre dalle ore 9.30 presso il Polo formativo territoriale della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, situato in piazza Visconti di Venosta, 2 a Santena (TO). - X Vai su X

Intelligenza artificiale, Regione Lombardia premia il progetto “GiovanIA Concorezzo” per l’alfabetizzazione digitale dei giovani - Regione Lombardia ha premiato e finanziato il progetto “GiovanIA Concorezzo – Alfabetizzazione e consapevolezza nell’era dell’intelligenza artificiale”, nell’ambito della terza edizione del Bando Giov ... Segnala concorezzo.org