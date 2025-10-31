Intelligence Oltre la sicurezza una nuova cultura della democrazia
La cornice della Treccani, luogo simbolo della conoscenza come patrimonio culturale nazionale, ha conferito all’iniziativa un significato che va ben al di là della presentazione editoriale. L’ingresso dell’Intelligence nel mondo Treccani rappresenta, infatti, il riconoscimento della sua piena dignità culturale e, al tempo stesso, un passaggio di fase: dall’Intelligence come pratica specialistica all’Intelligence come sapere pubblico, capace di orientare la coscienza democratica nel tempo della complessità. Massimo Bray, direttore generale della Treccani, ha sottolineato come la missione dell’Enciclopedia consista nel promuovere saperi che orientino la società in epoche di disinformazione e polarizzazione cognitiva. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche questi approfondimenti
L'Ucraina ha ricevuto informazioni di intelligence Usa per colpire le risorse energetiche russe, comprese le raffinerie di petrolio situate ben oltre la linea del fronte. Lo scrive il Financial Times citando fonti informate. "Questo sostegno si è intensificato da metà - facebook.com Vai su Facebook
Su @Agenda_Digitale l'articolo di @giambadagnino, professore ordinario di Digital Strategy & Artificial Intelligence alla #LUMSA e Direttore dell'International Research Center for Artificial Intelligence Management. Leggi qui: https://agendadigitale.eu/cultura-d - X Vai su X
La nuova frontiera della sicurezza passa dallo spazio - Dalla sicurezza dei satelliti alle nuove architetture di comunicazione, le potenze mondiali investono miliardi per garantire controllo e deterrenza oltre l’atmosfera ... Segnala ilbolive.unipd.it
Criminalità digitale: l’AI, i deepfake e la nuova architettura della sicurezza globale - Oltre il 60% delle aziende mondiali, nel 2024, è stato colpito da attacchi basati su intelligenza artificiale. Si legge su quifinanza.it
Kaspersky supera nuovamente l’Audit SOC 2 Type II e conferma l'affidabilità dei controlli di sicurezza - Kaspersky supera con successo l'audit SOC 2 (Service Organization Control for Service Organizations) Type II confermando il proprio impegno nel rispettare rigorosi standard d ... adnkronos.com scrive