integrazione e lavoro per i migranti

Potenziare le risposte territoriali all'impatto dei fenomeni migratori, finalizzate all'orientamento e all'inclusione sociale e lavorativa dei migranti in uscita dai centri di accoglienza. È l'obiettivo del progetto 'Fami Ponte 919' avviato nel febbraio 2024 dalla Prefettura, in partnership con la coop sociale Caleidos. I risultati sono stati illustrati ieri durante il consiglio territoriale per l'immigrazione, presieduto dal prefetto Cocciufa. Oltre all'apertura di uno sportello informativo in Prefettura – si legge in una nota – il personale è stato impegnato nel progetto di preparazione e realizzazione di momenti formativi e di confronto per gli operatori coinvolti nelle attività di presa in carico di minori stranieri non accompagnati, in collaborazione con Comune, Ufficio scolastico provinciale e Ausl.

