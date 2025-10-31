installati sul territorio cinque defibrillatori investiti 16mila euro

A Budrio cinque nuovi defibrillatori semiautomatici esterni di nuova generazione, telecontrollati e installati in teche esterne, assegnati nell’ambito del progetto regionale finanziato dalla Regione e coordinato dalla centrale operativa 118. L’iniziativa ha l’obiettivo di incrementare la diffusione dei defibrillatori sul territorio, garantendo la loro accessibilità 24 ore su 24 alla cittadinanza. Il Comune per questo intervento ha stanziato 15.664,80 euro per realizzare tutte le opere di predisposizione per l’installazione dei defibrillatori. L’importanza del progetto nelle parole della sindaca Debora Badiali: "Una conferma della priorità che viene data alla salute e alla sicurezza dei cittadini, un intervento che non riguarda solo il centro di Budrio, ma anche le frazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

