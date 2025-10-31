instagram come funziona il nuovo algoritmo per i reel

Dopo aver raggiunto i due miliardi di utenti attivi, Instagram è sul podio dei social più utilizzati al mondo. Anche per questa ragione sta per essere introdotta una nuova opzione per accontentare in tutto e per tutto i gusti del suo pubblico e far sì che possano trascorrere ancora più tempo mentre guardano i Reel. Di cosa si tratta. La notizia è stata data direttamente dal suo fondatore, Adam Mosseri: è in fase di test un algoritmo personale con il quale si può decidere quali argomenti possono essere proposti sui Reel, quei video brevi e verticali ormai sempre più cliccati e seguiti anche su altre piattaforme, e quali argomenti invece eliminare perché ritenuti poco interessanti dal singolo utenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

