Inseguimento da Saronno a Milano 3 arrestati per la truffa della moneta
È partita da un parcheggio di supermercato di Saronno e si è conclusa a Milano la fuga di due uomini e una donna arrestati dai Carabinieri nella serata di giovedì 30 ottobre. I tre, già noti alle forze dell’ordine, sono accusati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Truffa della moneta a . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
