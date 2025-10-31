Inondazioni e morti l’uragano Melissa fa strage nei Caraibi

(Adnkronos) – Si aggrava il bilancio delle vittime dell'uragano Melissa, con quasi 50 morti nei Caraibi di cui 19 in Giamaica. Lo ha riferito il National Hurricane Center (Nhc) degli Stati Uniti, che prevede che le inondazioni si attenueranno alle Bahamas, anche se l'acqua alta potrebbe persistere a Cuba, in Giamaica, ad Haiti e nella . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

