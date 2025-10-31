Inni al duce e cori fascisti nella sede dei giovani di Fratelli d’Italia a Parma il Pd | Meloni non ha niente da dire? | VIDEO
Inni al duce e cori fascisti: è quello che si sente in un video registrato fuori dalla sede di Fratelli d’Italia a Parma. Registrato il 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma, e diffuso sui social dal presidente del Consiglio comunale della città emiliana, Michele Alinovi, il filmato vede un gruppo di militanti di Gioventù Nazionale intonare il coro delle camicie nere: “Se il sol dell’avvenire è rosso di colore, me ne frego di morire sventolando il tricolore! Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà. Se non trionfa sarà un macello, col manganello e le bombe a man”. Poi l’invocazione finale a Benito Mussolini. 🔗 Leggi su Tpi.it
