Inneggiano al Duce nel giorno della marcia su Roma nella Sede di FdI a Parma | Squallidi tuona il Sindaco VIDEO
Un video diventato rapidamente virale sui social ha documentato un episodio che ha scatenato un acceso dibattito politico: la sera del 28 ottobre 2025, anniversario della marcia su Roma, dalla sede di Fratelli d’Italia a Parma sono risuonati cori fascisti e invocazioni al Duce. Le immagini mostrano un gruppo di giovani, presumibilmente militanti di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile del partito, intonare il canto Me ne frego all’interno dei locali situati in Borgo del Parmigianino, in pieno centro storico. Nel filmato, diffuso dal presidente del Consiglio comunale di Parma Michele Alinovi, si sentono chiaramente le parole della canzone dell’epoca fascista: “Se il sol dell’avvenire è rosso di colore, me ne frego di morire sventolando il tricolore. 🔗 Leggi su Cultweb.it
