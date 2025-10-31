Inizi gare ai mille all’ora E’ il segnale migliore

"Nessuno molla, nessuno abbassa la testa". È tutto in questa frase di Buchegger il succo di Piacenza-Modena ma forse di tutte e tre le prime uscite della Valsa Group di questa stagione. Una Valsa Group che affronterà la quarta giornata di campionato come non capitava da tanto, troppo tempo. Ovvero, giocandosi la vetta della classifica, seconda forza della SuperLega sin qui con 7 punti, dietro soltanto appunto alla prossima avversaria, quella Sir Susa Scai Perugia che sembra, ancora una volta, la corazzata da battere. Salvo imprevisti non ci sarà il vantaggio di giocare ancora, come successo in due occasioni su tre, senza il palleggiatore titolare dall’altra parte, ma poco importa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

