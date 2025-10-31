Infortunio Yildiz il turco non è stato convocato per Cremonese Juve | svelato il motivo della sua assenza I dettagli

di Marco Baridon Infortunio Yildiz, il talento turco non ce la fa e salta la Cremonese. Spalletti perde una pedina fondamentale per il suo esordio sulla panchina bianconera. Arriva una tegola inaspettata per Luciano Spalletti a poche ore dal suo esordio sulla panchina della Juventus. Il nuovo tecnico, che sta preparando la delicata trasferta contro la Cremonese (valida per la decima giornata di Serie A ), dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini di maggior talento. Dalla lista ufficiale dei convocati diramata dalla società bianconera, infatti, manca il nome di Kenan Yildiz. L’attaccante turco, che evidentemente era in dubbio fino all’ultimo, non ce la fa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

