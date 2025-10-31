Infortunio Thuram il francese torna in gruppo | il punto sulla gestione

Inter News 24 Infortunio Thuram, le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro in vista della prossima sfida alla Roma. Tutti i dettagli in merito. Ottime notizie in casa Inter: Marcus Thuram è finalmente pronto a tornare a disposizione di Cristian Chivu. Come riportato da One Football, l’attaccante francese ha completato l’allenamento odierno con il resto del gruppo e sarà disponibile per la prossima gara di Serie A contro l’ Hellas Verona, in programma domenica alle 12.30 al Bentegodi. Il classe 1997, ex Borussia Monchengladbach, era fermo da alcune settimane a causa di un infortunio al bicipite femorale rimediato in Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

