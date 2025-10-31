Infortunio Thuram il francese torna in gruppo | il punto sulla gestione
Inter News 24 Infortunio Thuram, le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro in vista della prossima sfida alla Roma. Tutti i dettagli in merito. Ottime notizie in casa Inter: Marcus Thuram è finalmente pronto a tornare a disposizione di Cristian Chivu. Come riportato da One Football, l’attaccante francese ha completato l’allenamento odierno con il resto del gruppo e sarà disponibile per la prossima gara di Serie A contro l’ Hellas Verona, in programma domenica alle 12.30 al Bentegodi. Il classe 1997, ex Borussia Monchengladbach, era fermo da alcune settimane a causa di un infortunio al bicipite femorale rimediato in Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Infortunio #Thuram ? Novità dalla Continassa - X Vai su X
Infortunio Thuram Cosa filtra per Cremonese-Juventus https://bit.ly/42ZZ8C0 - facebook.com Vai su Facebook
Thuram Inter, l’attaccante ritrova la forma migliore: il francese migliora, Chivu scioglie i dubbi domani? Le ultimissime - Le ultime notizie Arrivano buone notizie per l’Inter e per Cristian Chivu: Marcus Thuram ha smaltito de ... Scrive calcionews24.com
Infortunio Thuram, quando tornerà in campo? Spunta una data - Fiorentina, arrivano novità sul rientro di Thuram: attenzione alla data per il ritorno in campo ... Riporta spaziointer.it
Quando torna Khephren Thuram: gioca Cremonese-Juventus? Le ultime su condizioni e infortunio - Juventus: il centrocampista francese è ai box per un infortunio al polpaccio. Segnala msn.com