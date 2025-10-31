Infortunio Thuram da domani il rientro completo in gruppo | cosa filtra sul Verona
Inter News 24 Infortunio Thuram, le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro in vista della prossima sfida alla Roma. Tutti i dettagli in merito. Buone notizie per l’ Inter e per Cristian Chivu. Dopo settimane di attesa, Marcus Thuram è tornato a lavorare con la squadra, anche se in maniera graduale. L’attaccante francese, fermo dal 30 settembre a causa di un infortunio muscolare rimediato contro lo Slavia Praga, ha finalmente rivisto il campo di Appiano Gentile, segnale che il recupero procede nella giusta direzione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Thuram ha partecipato ieri alla prima parte dell’allenamento insieme ai compagni, per poi proseguire con un programma personalizzato nella seconda fase della seduta. 🔗 Leggi su Internews24.com
