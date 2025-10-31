Inter News 24 Infortunio Thuram, le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro in vista della prossima sfida alla Roma. Tutti i dettagli in merito. Finalmente una buona notizia per l’ Inter e per Cristian Chivu: Marcus Thuram è tornato ad allenarsi con i compagni. L’attaccante francese, fermo da un mese per un risentimento muscolare al bicipite femorale sinistro, ha rivisto il campo ad Appiano Gentile, anche se solo in modo parziale. Come riportato dal Corriere dello Sport, il numero 9 nerazzurro ha preso parte alla prima parte della seduta collettiva, per poi proseguire con un lavoro personalizzato, segno che il suo recupero procede secondo i piani ma senza forzature. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Thuram, ancora in dubbio il rientro per il Verona: le condizioni e il motivo