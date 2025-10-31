Infortunio Kelly svelate le condizioni del difensore che non è stato convocato per Cremonese Juve! Tutto quello che c’è da sapere
di Marco Baridon Infortunio Kelly, svelate le condizioni del difensore bianconero: i dettagli sul motivo dell’assenza. L’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus inizia sotto la peggiore delle stelle: quella dell’emergenza totale. Il nuovo tecnico, al suo esordio assoluto nella delicata trasferta di Cremona, non solo dovrà fare a meno di Kenan Yildiz (fermo per gestione dei carichi), ma perde anche uno dei pilastri della sua difesa. Lloyd Kelly, infatti, non è stato inserito nella lista dei convocati: l’inglese si è fermato all’ultimo, aggravando una situazione già precaria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
L'infortunio di Bremer costringerà Kalulu e Kelly agli straordinari: sono già gli unici giocatori della Juventus sempre in campo nelle prime otto partite stagionali - X Vai su X
Da Di Gregorio a Kelly, da Locatelli a David ma non solo: chi è un giocatore da Juventus secondo voi? ? Stefano Agresti, Luigi Garlando e Marco Guidi - facebook.com Vai su Facebook
Perché Bremer si allena ancora a parte: le sue condizioni dopo l’infortunio a due giorni da Juve-Milan - Dopo la parentesi Champions che ha visto i bianconeri pareggiare in casa del Villarreal, domenica all'Allianz Stadium ... fanpage.it scrive
Problema all'adduttore per i due giocatori della Dea: nelle prossime ore previsti esami strumentali utili a chiarire l'entità degli infortuni - 0, rimediato nel match d'esordio in Champions League contro il Psg, non è l'unica notizia negativa in casa Atalanta. Lo riporta gazzetta.it