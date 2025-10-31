Infortuni Milan il bollettino | in tre rischiano la Roma Ma Rabiot e Pulisic …
Domenica 2 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro' si giocherà Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 e il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri deve ancora combattere con numerosi infortuni. Il punto del 'CorSera'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Milan, ancora #infortuni: #Leao a rischio per la Roma, ecco perché. Ma non è l’unico in dubbio - facebook.com Vai su Facebook
. @acmilan, ancora #infortuni: @RafaeLeao7 a rischio per la Roma, ecco perché. Ma non è l’unico in dubbio - #MilanRoma #ACMilan #Milan #SempreMilan #RafaelLeao #RafaLeao #Leao - X Vai su X
Ultim’ora: Milan nei guai, tre nuovi infortuni - Fikayo Tomori, Rafael Leao e Santiago Gimenez: gli aggiornamenti sulle loro condizioni fisiche dopo gli infortuni in Atalanta- Da milanlive.it
Infortuni Milan, quel rossonero brucia le tappe? Il suo ritorno in campo è sempre più vicino: ecco in quella partita può tornare! - Ecco quando potrebbe tornare Christian Pulisic ha voluto rassicurare i tifosi del Milan sulle propri ... Si legge su calcionews24.com
Pareggio tra Atalanta e Milan, Allegri: “La squadra reagisce agli infortuni” - Il tecnico rossonero chiede miglioramenti con la palla: “Dobbiamo fare meglio tecnicamente” ... Come scrive msn.com