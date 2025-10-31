Infortuni Milan il bollettino | in tre rischiano la Roma Ma Rabiot e Pulisic …

Pianetamilan.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 2 novembre, alle ore 20:45, a 'San Siro' si giocherà Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 e il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri deve ancora combattere con numerosi infortuni. Il punto del 'CorSera'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

infortuni milan il bollettino in tre rischiano la roma ma rabiot e pulisic 8230

© Pianetamilan.it - Infortuni Milan, il bollettino: in tre rischiano la Roma. Ma Rabiot e Pulisic …

