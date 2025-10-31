Influenza primo bollettino | 427mila infezioni respiratorie in 7 giorni in linea con il 2024
(Adnkronos) – Influenza 2025, arriva il primo bollettino. "Sono 427mila i casi stimati di infezioni respiratorie acute nella settimana dal 20 al 26 ottobre", indica il primo bollettino di stagione della sorveglianza RespiVirNet pubblicato dall'Istituto superiore di sanità, da quest'anno in forma interattiva. "L'incidenza totale nella settimana analizzata è pari a 7,36 casi per 1.000 .
