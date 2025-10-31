Influenza esperti | 4 mln italiani colpiti la scorsa stagione con vaccino spray -61% ricoveri

Roma, 31 ott. (Adnkronos Salute) - Nella stagione 2024-2025 in Italia il virus influenzale ha colpito quasi 4 milioni di persone, il 23% dei 16 milioni e 129mila casi stimati di sindromi simil-influenzali, un numero mai registrato in precedenza. L'influenza stagionale può colpire chiunque, ma rappresenta un rischio particolare per le fasce più fragili tra cui i bambini, gli anziani e le persone immunocompromesse. Nei bambini può manifestarsi con febbre alta, tosse, dolori muscolari e malessere generale, talvolta con complicanze come otiti o bronchiti. Prevenire l'influenza risulta fondamentale sia per proteggere la salute dei bambini sia per limitare la diffusione del virus. 🔗 Leggi su Iltempo.it

