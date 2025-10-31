Influenza cosa dice il primo bollettino dell’Iss Pregliasco | Casi in aumento ci aspetta una stagione intensa

Milano, 31 ottobre 2025 – Come sta andando la stagione influenzale? Cosa dobbiamo aspettarci? Le riposte arrivano dal primo bollettino della sorveglianza RespiVirNet pubblicato dall'Istituto superiore di sanità, commentato dal virologo Fabrizio Pregliasco. L’esperto, parlando ad Adnkronos Salute, ha detto che le infezioni respiratorie "stanno salendo, in linea con lo scorso anno, e questo conferma le previsioni" che prospettano "una stagione influenzale intensa, ai livelli di quella passata". L'esperto invita a prepararsi, vaccinando al più presto i fragili, perché "sarà una stagione impegnativa - è convinto - che entrerà nel vivo quando il freddo si farà più intenso e prolungato". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Influenza, cosa dice il primo bollettino dell’Iss. Pregliasco: “Casi in aumento, ci aspetta una stagione intensa”

