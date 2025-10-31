Influenza arriva il primo bollettino della stagione
Gli italiani si preparano ad affrontare la classica influenza stagionale. E in tutta la penisola c’è già chi la sta vivendo. Il primo bollettino della nuova stagione, infatti, ha già mostrato come i casi siano decine di migliaia. I dati elaborati dalla sorveglianza RespiVirNe e pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità parlano di « 427 mila casi stimati di infezioni respiratorie acute nella settimana dal 20 al 26 ottobre». L’incidenza, è spiegato nel report, è «pari a 7,36 casi per 1.000 assistiti, leggermente più alta, ma sostanzialmente in linea con le stagioni precedenti». Il bollettino: «Incidenza più alta nella fascia 0-4 anni». 🔗 Leggi su Lettera43.it
