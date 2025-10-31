Inflazione prezzi in discesa a ottobre 2025
Inflazione in rallentamento e prezzi in discesa a ottobre 2025. Secondo le stime preliminari dell’ Istat l’inflazione va al +1,2% su base annua (appena al di sotto del valore di fine 2024), e diminuisce dello 0,3% su base mensile (quindi rispetto a settembre 2025). Rallenta il carrello della spesa. A ottobre 2025 l’ Istat stima la crescita su base annua dei prezzi del carrello della spesa, che comprende i beni alimentari, per la cura della casa e della persona, in rallentamento al +2,3% dal +3,1% del mese precedente. Giù alimentari e energia. La decelerazione risente del marcato ridimensionamento del ritmo di crescita dei prezzi degli alimentari non lavorati (+1,9% da +4,8%) e del calo di quelli degli energetici regolamentati (-0,8% da +13,9% a settembre). 🔗 Leggi su Lapresse.it
