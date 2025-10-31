Inflazione in calo ma aumenta il prezzo dei carburanti

A ottobre l’inflazione cala all’1,2%, secondo i dati Istat. In aumento però i prezzi dei carburanti. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Inflazione in calo ma aumenta il prezzo dei carburanti

Argomenti simili trattati di recente

Istat, per i prezzi al consumo a ottobre: indice generale di inflazione in leggero calo con +1,2% su base annua, con un carrello della spesa in deciso rallentamento dal +3,1% registrato a settembre al +2,3% Ma la domanda interna stenta... - X Vai su X

? Nel voto di metà mandato il presidente cerca ossigeno politico dopo due anni di tagli, inflazione in calo ma salari al palo, scandali e fughe dal governo. Trump promette aiuti miliardari, ma solo se vincerà lui. *** La prima grande sfida elettorale per Javier Mil - facebook.com Vai su Facebook

Aumenti su carne e uova, crolla il gas: inflazione di ottobre giù all’1,2% - La frenata dell’inflazione a ottobre 2025 è trainata dal calo dei prezzi dell’energia e degli alimentari non lavorati, ma il carrello della spesa resta più caro del 2024 ... Si legge su quifinanza.it

Inflazione giù all’1,2% a ottobre, ma il carrello della spesa fa +2,3%: “Per una famiglia 438 euro in più in un anno” - Istat: a ottobre l'inflazione cala all'1,2%, ma alimentari e beni di prima necessità continuano a pesare sulle famiglie italiane ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Inflazione in calo a ottobre dello 0,3%: +1,2% sull’anno, preoccupa il caro spesa - A ottobre 2025 l'indice nazionale dei prezzi al consumo evidenzia una variazione del - Come scrive corriere.it