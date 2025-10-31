Inflazione in calo ma aumenta il prezzo dei carburanti

  A ottobre l’inflazione cala all’1,2%, secondo i dati Istat. In aumento però i prezzi dei carburanti. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

