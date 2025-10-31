Inflazione i dati di ottobre

Secondo le stime preliminari Istat, nel mese di ottobre l’ indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha evidenziato una variazione del -0,3 per cento su base mensile e del +1,2 per cento su base annua (dal +1,6 per cento di settembre). La decelerazione del tasso d’inflazione è dovuta principalmente al marcato rallentamento su base tendenziale dei prezzi degli Energetici regolamentati (da +13,9 a -0,8 per cento), degli Alimentari non lavorati (da +4,8 a +1,9 per cento) e, in misura minore, di quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,4 a +2 per cento). 🔗 Leggi su Lettera43.it

