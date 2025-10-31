Inflazione giù all’1,2% a ottobre ma il carrello della spesa fa +2,3% | Per una famiglia 438 euro in più in un anno

L’ inflazione rallenta, ma la frenata non basta a dare respiro ai bilanci familiari. A ottobre 2025, secondo le stime preliminari dell ’Istat, i prezzi al consumo sono aumentati dell’1,2% su base annua, in calo rispetto al +1,6% di settembre. Il rallentamento, che riporta il tasso vicino ai livelli di fine 2024, è dovuto soprattutto al marcato ridimensionamento dei prezzi degli alimentari non lavorati (+1,9% dopo il +4,8% di settembre) e al crollo degli energetici regolamentati, che passano da +13,9% a -0,8%. Ma per le famiglie quel che conta è il cosiddetto “ carrello della spesa ”, che comprende beni alimentari e per la cura della casa e della persona: anche qui si registra un rallentamento – dal +3,1% di settembre al + 2,3% di ottobre – ma i prezzi restano su livelli molto più alti rispetto alla media dell’indice generale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it