Infezioni respiratorie acute è boom di casi | in una settimana 427mila Iss | Vaccinatevi Il punto su influenza Covid e altri virus

Leggo.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un?ondata silenziosa ma costante di infezioni respiratorie sta attraversando l?Italia: in soli sette giorni, dal 20 al 26 ottobre, si stimano 427mila nuovi casi. Non si tratta ancora. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Infezioni respiratorie acute, è boom di casi: in una settimana 427mila. Iss: «Vaccinatevi». Il punto su influenza, Covid e altri virus

