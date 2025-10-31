Infezioni respiratorie 427mila casi in una settimana | ecco quali virus circolano di più

I virus stagionali iniziano a farsi sentire. Il Covid in realtà sta circolando già da qualche settimana, ma ora sembra aver trovato compagnia. Il primo bollettino di stagione della sorveglianza RespiVirNet segnala 427mila i casi stimati di infezioni respiratorie acute nella settimana dal 20 al 26. 🔗 Leggi su Today.it

