GROSSETO Nelle corsie degli ospedali, nelle abitazioni, nei consultori, nelle Case della Comunità, nei centri di salute mentale e nei servizi per le dipendenze assistenti sociali e infermieri sono le figure fondamentali per la salute e il benessere sociale e collettivo. Parte da questa certezza, il rinnovo del Protocollo d’intesa tra il Consiglio nazionale dell’ordine assistenti sociali (Cnoas) e la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (FNOPI) che da ieri e per i prossimi tre anni, guiderà il lavoro comune delle rappresentanze nazionali di assistenti sociali, infermieri e infermieri pediatrici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Infermieri e assistenti. Patto rinnovato