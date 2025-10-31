Infermieri aumentano le attività a domicilio ma non le auto aziendali

Trentotoday.it | 31 ott 2025

“Al Servizio di Cure Primarie dell’Ambito Territoriale RotalianaPaganella non ci sono abbastanza auto aziendali a disposizione degli infermieri”. È questo l’allarme lanciato da Cesare Hofer, rappresentante del sindacato Nursing Up Trento, che in una nota ha sottolineato come questa situazione si. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

