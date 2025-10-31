Partono le indagini archeologiche preventive nell’area del vecchio ospedale Mazzoni, all’interno dell’attuale Polo universitario di Sant’Angelo Magno. Si tratta di un passaggio fondamentale per aprire la strada alla riqualificazione dell’ala Nord e dell’ex reparto Malattie infettive, dove sorgerà il nuovo Polo scientifico e tecnologico. Dopo l’aggiudicazione dei lavori, avvenuta a dicembre 2024 alle imprese ascolane Gaspari e Travaglini, con un ribasso che ha portato l’importo a 12,1 milioni di euro (coperti da un finanziamento totale di 16,5 milioni), il Comune ha ora affidato l’incarico per i saggi archeologici preliminari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Indagini archeologiche per il nuovo polo scientifico