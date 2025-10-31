Indagine per evasione fiscale alla ‘Davide Campari' | sequestrate azioni per oltre 1,2 miliardi di euro
Il gip del Tribunale di Monza ha disposto il sequestro per oltre 1,2 miliardi di euro in azioni della 'Davide Campari'. Secondo la guardia di finanza, la holding non avrebbe dichiarato plusvalenze per oltre 5,3 miliardi di euro alla fusione della propria controllata italiana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
