Indagato il papà di Sempio per corruzione

Il padre del sospettato per l’omicidio di Chiara Poggi avrebbe versato 20.000-30.000 euro all’ex procuratore aggiunto Venditti per far archiviare la posizione del figlio. Al vaglio il ruolo della Squadretta dei carabinieri. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Indagato il papà di Sempio per corruzione

