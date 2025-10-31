Indagato il papà di Sempio per corruzione

Il padre del sospettato per l’omicidio di Chiara Poggi avrebbe versato 20.000-30.000 euro all’ex procuratore aggiunto Venditti per far archiviare la posizione del figlio. Al vaglio il ruolo della Squadretta dei carabinieri. 🔗 Leggi su Laverita.info

