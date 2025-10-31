Incubo orsi in Giappone è guerra | trappole spray repellenti e poliziotti coi fucili spianati
Tokyo (Giappone), 31 ottobre 2025 – In Giappone gli attacchi degli orsi stanno diventando un problema, con il governo che è pronto a prendere duri provvedimenti. Le alte cariche del Paese sono prossime ad approvare il reclutamento eccezionale di decine di cacciatori autorizzati, vista l'emergenza cresciuta negli ultimi mesi. Sono ben dodici le persone morte da inizio 2025 a causa dell'attacco di un orso, mentre sono addirittura oltre un centinaio quelle rimaste ferite: si tratta del dato più alto registrato in Giappone nel ventunesimo secolo. La zona più colpita rimane per il momento la prefettura di Akita, luogo di grandi catene montuose nella zona settentrionale dell'isola principale di Honshu. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
