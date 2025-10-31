Incredibile Rune | già in campo dopo l’operazione il VIDEO dello strano allenamento è virale

Holger Rune non smette di stupire. A meno di due settimane dalla rottura del tendine d’Achille, il giovane talento danese è già tornato a impugnare la racchetta, mostrando una determinazione fuori dal comune. Un video postato sui social lo ritrae mentre si allena con un approccio tanto originale quanto ammirevole, trasformando la riabilitazione in un momento di grinta e leggerezza. La clip, condivisa da Eurosport su X, è diventata in poche ore un fenomeno virale, con migliaia di visualizzazioni e commenti di sostegno. Un recupero lampo che sorprende il mondo del tennis. Lo scorso 18 ottobre, durante la semifinale dell’ ATP 250 di Stoccolma contro Humbert, Rune aveva avvertito un improvviso schiocco al tendine che lo aveva costretto al ritiro tra le lacrime. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Incredibile Rune: già in campo dopo l’operazione, il VIDEO dello strano allenamento è virale

